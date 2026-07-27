- Home
- Astrology
- Festivals
- ಗುರು ಉದಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಇನ್ನು ತಡೆಯೋಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
ಗುರು ಉದಯದಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಇನ್ನು ತಡೆಯೋಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!
Jupiter Rise Horoscope: ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉದಯಿಸುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬರಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಗುರು ಗ್ರಹ
ಸದ್ಯ ವಕ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಂದು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ಗುರು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಈ ಉದಯವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಉದಯವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಹಣಕಾಸಿನ ಹರಿವು, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಲಭಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ದಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾದರೂ ಸ್ಥಿರವಾದ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಉದಯವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಲಭಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಬಯಸಿದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು.