ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ; ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ತುಂಬಿದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಕಾರಣಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ
ಮಾನವ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಕೇವಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ಎಂಬ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯೂ ಬೇಕು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ 5ನೇ ಮನೆ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಆಳವಾದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕಾಲಪುರುಷ ತತ್ವದ 4ನೇ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ, ಮನೋಕಾರಕನಾದ ಚಂದ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ (Intuition) ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸುವ ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಲದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವು ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಕವಚದಂತೆ ನಿಂತು, ಅಪಾಯಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಲವು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರೂ, ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಇವರನ್ನು ಬೀಳದಂತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಧನು
ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ರಾಶಿಯಾದ ಧನು, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ 9ನೇ ಮನೆಯಾದ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಉನ್ನತ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸದ್ಗುಣಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಗುರುಬಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವು ಇವರಿಗೆ ಸದಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ
ಅಪರಿಮಿತ ಜಲತತ್ವದ ರಾಶಿಯಾದ ಮೀನ, ಮೋಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ (Cosmic Energy) ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಪಂದನಗಳು ಈ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವರ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಫಲಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ದೈವಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸದಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿಡಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಕುಲದೇವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸುಗಂಧಭರಿತ ಧೂಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.