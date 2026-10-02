ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪೂರ್ತಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಎರಡೂ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು. ಮಂಗಳ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಗುರು ಗುರು ಜ್ಞಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಅದೃಷ್ಟ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಈಗ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಂಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅದೃಷ್ಟವು 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ:
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯವಹಾರವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ, ತೊಡಕುಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೂರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಯಶಸ್ಸು ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ:
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಾದ್ಯಂತ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆಗಳು ನೀಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ, ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಮುಖ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.