2026ರಲ್ಲಿ ಇತರರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಇವು..!
Zodiac Predictions 2026ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಶನಿದೇವರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರು ಇತರರನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
1.ಮೀನ ರಾಶಿ..
2026ರಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ.. ಇವರನ್ನು ಇತರರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವರ್ಷ.. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರಿಗೂ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಸಹಿ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ...
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 7ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇತರರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ.. ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುರುಡಾಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಬೇಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ...
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏಳೂವರೆ ಶನಿ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ.. ಇವರು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಇತರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಿ.. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ...
ರಾಹು-ಕೇತುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಬೇಗನೆ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡದೆ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.