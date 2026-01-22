ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ 5 ರಾಜಯೋಗ, 4 ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಣದ ಪ್ರವಾಹ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದ್ರಷ್ಟ
February 2026 rashifal rajayoga 4 planet transits bring money ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರವು ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳು ಶನಿಯ ರಾಶಿಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಲ್ಲ, ಐದು ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 3 2026 ರಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿ ರಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2026 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2026 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 23, 2026 ರಂದು ಮಂಗಳನು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ, ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗಲ ರಾಜಯೋಗ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಚತುರ್ಗ್ರಹಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ತಿಂಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತವೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಕೆಂಪು ದಾಳಿಂಬೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 17 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅವಧಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಶನಿವಾರ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ. ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಗಳು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ತಿಂಗಳು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚಿದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಇತರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.