ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಈ 5 ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು!
Menstruation and Tradition: ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಾರದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ.
ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಅಶುದ್ಧತೆಯ ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಆಳವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಾರದು
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಾರದು ನೋಡೋಣ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳು
ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಏಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಏಕೆಂದರೆ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಶಕ್ತಿಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅಶುದ್ಧತೆಯ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ.
ಶ್ಮಶಾನ
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ; ಆದ್ದರಿಂದ, ಶ್ಮಶಾನಗಳಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಾರದು. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕರು, ಅಘೋರಿಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತೆ.
ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಸ್ಥಳಗಳು
ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ದುರ್ಬಲರಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ಸ್ಥಳ
ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಕೂಡವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು, ಇವು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಟಮಂತ್ರ, ನಿಗೂಢ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹಾಂಟೆಡ್ ತಾಣಗಳು
ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಳೆಯ, ನಿರ್ಜನ ಮನೆಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಗೂಢ, ಹಾಂಟೆಡ್ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.