ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಸಂಯೋಗ, ಮೇಷ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
ಜೂನ್ 2026 ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಯೋಗಗಳಿಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇತರರು ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹ
ಜೂನ್ 2, 2026 ರಂದು, ಗುರುವು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2:25 ಕ್ಕೆ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಜೂನ್ 8, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 5:47 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಜೂನ್ 22, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:41 ಕ್ಕೆ ಬುಧನು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿಂತನಶೀಲ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ಮಿಥುನ
ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಕಾಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪರಿಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಗಮನವು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.