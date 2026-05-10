ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರ 2026: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 'ಕಷ್ಟ ಕಾಲ' ಶುರು..
ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ.
ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಶುಕ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನನ್ನು 'ಸುಖ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ' ಜೀವನದ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇರುವ ಶುಕ್ರ, ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ, ಶುಕ್ರನು ಈಗ ತನ್ನದೇ ಆದ 'ಪೂರ್ವಾಷಾಢ' ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಂದು ಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು ಬಲವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು. ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಕನ್ಯಾ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ. ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.ಸಾಲ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಶುಕ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳು ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಸದಂತಹ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರಿಗೆ ಹಂಚಿ. ಇದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹತ್ತಿರದ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶುಕ್ರ ದೇವನಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.
ಮಕರ
ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೊದಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ மிகுந்த ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು, ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಪೆನ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನೀಡಿ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಗಸೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
