- Home
- Astrology
- Festivals
- ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಶನಿಯ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ-ಶನಿಯ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಜೂನ್ 25, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಪರಸ್ಪರ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಲಕ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವೃಷಭ
ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾಜ್ಯಯೋಗದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ತೊಡಕುಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಐದನೇ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.