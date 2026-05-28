- Home
- Astrology
- Festivals
- ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, 4 ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, 4 ರಾಶಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ, ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಜೂನ್ 4, 2026 ರಂದು ಸಂಜೆ 6:09 ಕ್ಕೆ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ವೃಷಭ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಳವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಹರಿವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸದೇನೋ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಸಾಲದಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಿಗಬಹುದು.