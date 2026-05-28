ಶನಿ-ಗುರುಗಳ ಡಬಲ್ ಸ್ಫೋಟ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಣೆಬರಹ ಬದಲು
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಚಕ್ರ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶುಭ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಅಂಶವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿಯ
ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಈ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.