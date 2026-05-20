ವಸುಮತಿ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾ ಯೋಗ, ಈ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಸುರಿಮಳೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಬಂಗಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಊಟ
Vasumathi and Vidya Yoga ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಸುಮತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಯೋಗಗಳು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿವೆ. ವೃಷಭ, ಕಟಕ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯೋಗಗಳು ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಸುಮತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಯೋಗ ಪ್ರಮುಖವಾದವು. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಗಗಳು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಬರಲಿದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ
ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಜ್ಞಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಸುಮತಿ ಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡಲಿವೆ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.
மகரம் - இது பொற்காலமாக அமையும்
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಕಾಲವಾಗಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಲಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.