ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಣಕಾಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ
Vasant panchami today ಇಂದು ವಸಂತ ಪಂಚಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ ವಿಷ ಯೋಗದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಯೋಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಇಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಇರಬಹುದು. ಇತರರನ್ನು ನಂಬುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮದಲ್ಲದವರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಇಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ
ಸ್ವಭಾವತಃ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನೀವು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ವಿವಾದಗಳು, ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ. ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ, ಅವರು ವಿಷ ಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು.. ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ.. ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದಾಗ.. ಅದು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ.. ಅವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು.. ವಸಂತ ಪಂಚಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ.. ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಷ ಯೋಗ
ಉಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಷ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.