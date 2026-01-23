Kannada

1.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ಧರಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಿಸೈನ್ಸ್

fashion Jan 23 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:instagram
Kannada

6 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್‌

ಶಿವನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಭರಣವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, 1.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 6 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಮ್ಯಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಟ್ರೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ.  

Image credits: pinterest
Kannada

ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಸರಳ & ಸೊಗಸಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ, ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕುಶಲತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಫಿನಿಶ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ. 

Image credits: social media
Kannada

ಡಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಓಂ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಗುರವಾದ ಡಾಟ್ ಅಥವಾ ಬೀಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ರಿಚ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.

Image credits: instagram
Kannada

ಶಿವ ತ್ರಿಶೂಲ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್

ಈ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಡಮರು ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂಲದೊಂದಿಗೆ ಓಂ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಶಿವಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Image credits: pinterest
Kannada

ಮಿನಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್

1.5 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಓಂ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹಗುರವಾದ ಹೊಳಪಿನ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಾರ್ಟಿ ಉಡುಗೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: social media

ಸಿಂಪಲ್‌ನಿಂದ ರಾಯಲ್‌ವರೆಗೆ: ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಡಿಸೈನ್ಸ್

ನವ ವಧುವಿನ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಟ್ರೆಂಡಿ ಟಾಪ್ 5 ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್; ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ಮುದ್ದು ಮಗಳ ಬರ್ತ್‌ಡೇಗೆ ಈ ಟ್ರೆಂಡಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ!

ಮಗಳ ಅಂದಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಓಲೆಗಳು!