ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಒತ್ತಡ, ನಷ್ಟ
Vaidhriti yog 2026 ಮೇ 9 ರಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಅಶುಭ ಸಂಯೋಗವು ಒತ್ತಡ, ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮೂರು ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ
ವೈಧೃತಿ ಯೋಗ: ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಮೇ 9, 2026 ರಿಂದ ಅಶುಭ ವೈಧೃತಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ರೇಖಾಂಶಗಳು 346.40 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 360 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಾಗ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ, ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಯೋಗವು 'ಮಹಾಪತ ದೋಷ' ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೇ 9 ರಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಸಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ; ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕ
ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಿಕಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಮಕರ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಳಂಬಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಿಗಡಾಯಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.