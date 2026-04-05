ಪ್ರಗತಿ...ಸಂಪತ್ತೇ ಸಂಪತ್ತು, ಶುಕ್ರ-ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಗೆ ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ
Shukra chandra yuti ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 2026 ರಂದು ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ
ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಗ್ರಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಗಳು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 18 2036 ರಂದು ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಸಂಯೋಗ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವೈಭವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸಂಪತ್ತು, ಸೌಕರ್ಯ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಮೇಷ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ನೀವು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ಬಲಗೊಂಡಂತೆ, ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಮೇಜ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಮ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.