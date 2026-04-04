ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಅಪರೂಪದ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ, ಗಜಕೇಸರಿ ಅಕ್ಷಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
Akshay tritiya 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ-ಅಕ್ಷಯ ಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಅವಕಾಶವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ನಿಲುವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಳೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತವೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.