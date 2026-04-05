ಸಂಪತ್ತು ದ್ವಿಗುಣ, ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ, ಇಂದು ಚಂದ್ರಾಧಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಲಾಟರಿ
Luckiest Zodiac Sign On Sunday 5 April 2026 5 ಏಪ್ರಿಲ್ ಭಾನುವಾರ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಚಂದ್ರಾಧಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಚಂದ್ರನು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮಾತಿನಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸಾಗುವುದರಿಂದ, ಚಂದ್ರನು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಚಂದ್ರನು ಹತ್ತನೇ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಇಂದು ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಂದೆಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂತೋಷದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೀರಿ.