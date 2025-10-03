ನಾಳೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರಂದು ಶುಭ ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
Top 5 Luckiest Zodiac Sign On Saturday 4 October 2025 Dwipushkar Yoga ನಾಳೆ ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾಳೆ ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವಾಹನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ನಾಳೆ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟವು ಐಷಾರಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ, ಶನಿವಾರ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ತರಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾಳೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಮೂಲದಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಲೂ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶಿವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ, ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.