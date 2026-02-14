ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಶುಭ ಯೋಗ: ಈ 5 ವಸ್ತು ಮನೆಗೆ ತನ್ನಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ
Mahashivaratri 2026: ಈ ವರ್ಷ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಜನರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿನ ನೀವು ಯಾವ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ.
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಶುಭ ಯೋಗ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಶುಭ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಮನೆಗೆ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತನ್ನಿ
ಶಿವನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತ ನಂದಿ, ಮತ್ತು ಇತರ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವವನು ಅವನೇ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಿವ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಶಿವನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಶಿವಲಿಂಗ
ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪಾದರಸ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಒಂದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪಾದರಸ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಿತೃ ದೋಷ ಮತ್ತು ಕಾಲ ಸರ್ಪ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ
ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ದಿನ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಂತ್ರ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತರಲು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ. ಈ ದಿನದಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೋಗ, ಪಾಪಗಳು, ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ