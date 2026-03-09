ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ದಿನ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ, ಬುಧನಿಂದ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಲೈಫ್ ಜಿಂಗಾಲಾಲಾ
1st day of april 2026 horoscope 2026 ರ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ಅನೇಕ ರಾಶಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತಿಂಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು (2026) ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನ ಸಂಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8:19 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅದು ಶತಭಿಷ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಉತ್ತರ ಭಾದ್ರಪದ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಲಾಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ (2026) ತಿಂಗಳ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರ ರಾತ್ರಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಮೂಲಕ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನೀವು ಬಹು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಸಮಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿಮಗಿಂತ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಬುಧನ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ತಿ, ನೀವು ದೇಶೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುವವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.