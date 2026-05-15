Shani Jayanti: ಮೇ 16 ಶನಿ ಜಯಂತಿ. ಈ ದಿನ ಛಾಯಾ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ. ಇದರಿಂದ ಶನಿದೇವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಛಾಯ ದಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ? ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.&nbsp;

ಶನಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಛಾಯಾ ದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

ಶನಿ ಜಯಂತಿ ಮೇ 16 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಶನಿ ದೇವರು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶನಿ ಜಯಂತಿ ಅಥವಾ ಶನಿ ಜನ್ಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಶನಿ ದೇವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಅಥವಾ ಧೈಯದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದವರು ಶನಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಛಾಯ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಛಾಯ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಾಡೇ ಸತಿ ಅಥವಾ ಧೈಯದಿಂದ ಬಾಧಿತರಾಗದವರು ಛಾಯ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬಹುದು.

ಶನಿ ಜಯಂತಿ 2026 ಶುಭ ಸಮಯ

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಆರಂಭ: ಮೇ 16, 05:11 AM

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತಿಥಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದು: ಮೇ 17, 01:30 AM

ಶನಿದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ: 07:12 AM ರಿಂದ 08:54 AM

ಛಾಯ ದಾನ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು?

ಶನಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಛಾಯ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಕಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾನೆ ಉತ್ತಮ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಹೊರತೆಗೆದು ಅರ್ಪಿಸಿ, ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಛಾಯಾ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಛಾಯ ದಾನ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

  1. ಶನಿ ಜಯಂತಿಯಂದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ (ಬೆಳಗ್ಗೆ) ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.
  2. ನಂತರ, ಉಕ್ಕಿನ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ, ಹತ್ತಿರದ ಶನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
  3. ಶನಿದೇವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಶನಿದೇವನಿಗೆ ವಕ್ರ ಕಣ್ಣು ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದವರು ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಮೊದಲು, ಶನಿದೇವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ. ಅವನಿಗೆ ನೀಲಿ ಹೂವುಗಳು, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು, ಶಮಿ ಎಲೆಗಳು, ಧೂಪದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯ ದೀಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ.
  5. ನಂತರ, ಶನಿ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಛಾಯ ದಾನ ಮಾಡಿ.
  6. ಶನಿದೇವನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ನಂತರ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ.
  7. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶನಿದೇವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ರೋಗಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು, ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.
  8. ನಂತರ, ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ. ಪಾತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ.
  9. ಈ ರೀತಿಯ ಛಾಯಾ ದಾನವು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
  10. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಸಂಜೆ ನೀವು ಛಾಯಾ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.