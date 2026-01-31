- Home
- Astrology
- Festivals
- ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ರಾಹುವಿನ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂಯೋಗ, ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ಒತ್ತಡ, ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ-ರಾಹುವಿನ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂಯೋಗ, ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 3 ರಾಶಿಗೆ ಒತ್ತಡ, ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ
Surya rahu yuti 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಶನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 15 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ-ರಾಹು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೂರ್ಯ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗವು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ದುರಹಂಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆ, ಕೋಪ ಅಥವಾ ಆತುರದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಕರ
ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಠಿಣ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆಯು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು.
ಮೀನ
ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ.