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- ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಈ ದೊಡ್ಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ
ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಈ ದೊಡ್ಡ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ
ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಶ್ರಾವಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ವರ್ಷದ ಮಹತ್ವದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ
ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲನೆಯದು ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಎರಡನೆಯದು ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಶ್ರಾವಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಕತಾಳೀಯವೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಇಬ್ಬರೂ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಯಾವ ಮೂರು ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ
ಈ ಗ್ರಹಣವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಈ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ನೀವು ಹಠಾತ್ ಹಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಗ್ರಹಣವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗಬಹುದು.
ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ಗ್ರಹಣವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರ ಬೇಡ.