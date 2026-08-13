ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸುವರ್ಣಕಾಲ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ 'ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗ'ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯವು ಸುವರ್ಣಕಾಲವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಲಾಭ: ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ சாதಕವಾದ ತೀರ್ಪು ಬರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭ ತರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಈ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಲಾಭ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಚಂದ್ರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಲಾಭ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತರಬೇತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಲಭಿಸಲಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಯೋಗದ ಫಲಗಳು: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ-ಮಂಗಳ ಯೋಗವು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಲಾಭ: ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು