ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರು Black Magic ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ
Black Magic: ಮಾಟ ಮಾಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಏಳಿಗೆ ಸಹಿಸದ ಜನರು, ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ಮಾಟದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹೀಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾದರೂ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಅಶಾಂತಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಮಾಟ ಮಾಡಿಸಿರಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾಟ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬಹುದು.
ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಜನರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಟದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸಬಹುದು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಂದು ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುವುದು
ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಆತಂಕ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗುವಿರಿ. ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ವಿಚಿತ್ರ ನೆರಳು, ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ
ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ವಿಚಿತ್ರ ನೆರಳುಗಳು, ಅಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಭೀತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಮಾಟಮಂತ್ರದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಶಕ್ತಿಯು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ . ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ನೀವು ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ನೀವು ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ವಿವಿಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹದಗೆಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ. ಅದು ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಠಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ ಅದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಟಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು; ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವರೇ ಮಾಟ ಮಾಡಿಸಿರಬಹುದು
ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಮಾಟಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು, ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.