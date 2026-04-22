ಶುಕ್ರನು ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಜೊತೆ 4 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ
Shukra transit ಬುಧವಾರ, ಮೇ 20, 2026 ರಂದು, 12:37 ಕ್ಕೆ, ಶುಕ್ರನು ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರವು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಬುಧವಾರ, ಮೇ 20, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:37 ಕ್ಕೆ ಆರ್ದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಶುಕ್ರನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 4 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆದಾಯದ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಅವಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಶುಕ್ರನು ಆರ್ದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವು ವರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು.