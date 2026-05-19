ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಬಲವಾದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರಬಲ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಜೂನ್ 25, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಜೂನ್ 25, 2026 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನವಪಂಚಮ ಸಂಯೋಗವು ಅಪಾರವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಕೆಲಸವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹವಾಸವು ಸಾಂತ್ವನದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನವಪಂಚಮ ಸಂಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನೀವು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವಕಾಶವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒದಗಿಬರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಯೋಜನೆ ತ್ವರಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಹರಿವುಗಳ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ; ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಶುಭ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಶಕ್ತಿ, ಜನರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯವು ನೀವು ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಐಷಾರಾಮಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಶುಕ್ರನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಂಧಗಳು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವವು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂದಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.