ಮೇ 19 ರಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್
ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಮೇ 19, 2026 ರಂದು ಅಪರೂಪದ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ, ಇದು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಲಾಖೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮನೆ ಖರೀದಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ವಿಜಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು. ಬಾಕಿ ಇರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪೂರ್ವಜರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಮರಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆನ್ನು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಭವಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಸಹೋದರಿಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಸೂಕ್ತ ವರನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರವು ಪ್ರಕರಣದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸುತ್ತಲಿನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೊಂದಲವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ . ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಳೆಯ ಭೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಣ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಶುಕ್ರನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಈ ದಿನವು ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.