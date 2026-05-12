ಹೇರಳವಾಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ಶುಕ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ 5 ರಾಶಿಗೆ ಗುಡ್ ಟೈಮ್
ಮೇ 14 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ರನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ, ಹಣ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಚೇತರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವು ನಿಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.