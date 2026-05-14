- Home
- Astrology
- Festivals
- ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಸಂಪತ್ತು ತರುತ್ತೆ
ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಶುಕ್ರನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಸಂಪತ್ತು ತರುತ್ತೆ
ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಬದಲಾವಣೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನನ್ನು ಸೌಕರ್ಯ, ಐಷಾರಾಮಿ, ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರ
ಜೂನ್ 11, 2026 ರ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:11 ಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನು ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನ ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರವೇಶವು ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಚೇತರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು.