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- ಜಾತಕ ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು 5 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
ಜಾತಕ ಆಗಸ್ಟ್ 2026: ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು 5 ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಅದೃಷ್ಟ
ಹಂಸ ರಾಜಯೋಗ ಮತ್ತು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಹಂಸ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ತಿಂಗಳು ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ವಾರ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಶುಕ್ರನು ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂತರಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಗೊಂದಲ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ನಿಮಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ತಿರುವುಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು, ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ಧನು ರಾಶಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವಿರಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಅವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗುರುವಿನ ನೋಟವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ ತಿಂಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಮುಖ್ಯ ಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.