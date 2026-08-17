ಇಂದಿನಿಂದ 2 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಷಡಷ್ಟಕ ಯೋಗ
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಕಾರಕ ಶನಿ ದೇವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ದ್ವೇಷ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂದು, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ಮಕಾರಕ ಶನಿದೇವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಶನಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಪರಸ್ಪರರ ಆರನೇ ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯನ್ನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈರತ್ವವಿದೆ. ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 2 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಈ ಅಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿದೇವ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಷಡಾಷ್ಟಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ರಹಸ್ಯ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಷಡಕ್ಷಕ ಯೋಗವು ಪ್ರತಿಕೂಲವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬರುತ್ತವೆ, ಇದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.