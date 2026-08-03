1 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಂತ ಮನೆಗೆ ಸೂರ್ಯ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಯಾರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ?
ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ, ದಶಾ, ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.
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ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತ್ರ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಸೂರ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃತ್ತಿ, ಬಡ್ತಿ, ಹಣದ ಹರಿವು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
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ಮೇಷ ರಾಶಿ
- ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
- ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
- ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ.
- ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
- ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಬಹುದು.
- ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
- ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಲಹೆ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
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ಧನು ರಾಶಿ
- ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
- ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ.
- ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಲಭಿಸಬಹುದು.
- ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು.
- ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
- ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು.
- ಸಲಹೆ: ಅನುಭವಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬೇಗನೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
- ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
- ಸರ್ಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
- ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ.
- ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು.
- ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಲಹೆ: ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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Suryaಸೂರ್ಯನು ಸ್ವಂತ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲಗಳು
ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಅಧಿಕಾರ, ನಾಯಕತ್ವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಖ್ಯಾತಿ, ಸರ್ಕಾರ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಕಾರಕ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಫಲಗಳು ಸಿಗಬಹುದು
- ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
- ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡಬಹುದು.
- ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು.
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Image Credit : Asianet News
ಸೂರ್ಯ ಶುಭ ಫಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ತಂದೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ.
- ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಕೆಲವರ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಅನಗತ್ಯ ಕೋಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ.
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