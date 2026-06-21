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- ಜುಲೈ 2 ರಂದು ಶನಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ
ಜುಲೈ 2 ರಂದು ಶನಿಯು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, 4 ರಾಶಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ
ಶನಿಯು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಅಧಿಪತಿ. ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಹವು ಈಗ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಜುಲೈ 2, 2026 ರಂದು, ಈ ಗ್ರಹವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:22 ಕ್ಕೆ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹವು ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರವರೆಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಶನಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದೃಷ್ಟ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ಈ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ.
ಕುಂಭ
ಜುಲೈ 2 ರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಣದ ಕೊರತೆಯೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.