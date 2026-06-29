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- ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಶಿಗೆ ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ.. ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರು ಇವರು
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ರಾಶಿಗೆ ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ.. ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರು ಇವರು
ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಆ 6 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಚಲವಾದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳಾದ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಈ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ.. ರಾಜಮನೆತನದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಿಥುನ
ಗುರುವು ಹಣದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅವರನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಗುರು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ತಿಂಗಳು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಜೀವನವು ಅಡಿಕೆ ತುಂಬಿದ ಬಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಹತ್ತನೇ ಮತ್ತು ಶುಭ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ಬಯಸಿದ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಭಾವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಂಪತ್ತು ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.