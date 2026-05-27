2027, 2030 ಮತ್ತು 2033 ರವರೆಗೆ 3 ರಾಶಿಗಳು ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, 'ಶನಿ ಸಾಡೇ ಸಾತಿ'
Shani dev 2027 ರಿಂದ 2030 ರವರೆಗೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ 3 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ... ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಶನಿ ದೇವರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ.
ಕುಂಭ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಣಾಮವು 2027 ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಹಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಮೀನ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಹಂತವು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸತಿ ಸರಿಸುಮಾರು 2030 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಯಶಸ್ಸು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಪರಿಣಾಮವು ಸುಮಾರು 2033 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಡೇ ಸಾತಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಡೇ ಸಾತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಗಳು, ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ವೃತ್ತಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.