ಜೂನ್ 5 ರಂದು ಪಂಚಂಕದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಜೂನ್ 5, 2026 ರ ದಿನಾಂಕವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಂದು ಪಂಚಂಕ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ, ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 5, 2026 ರಂದು ಪಂಚಂಕ ಯೋಗ ಮತ್ತು ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಪಂಚಂಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿದ್ವಾದಶ
ಪಂಚಂಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಎರಡೂ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಜೂನ್ 5, 2026 ರಂದು, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ 30 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರಸ್ಪರ 72 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದು, ಪಂಚಂಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪಂಚಂಕ ಮತ್ತು ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ 5, 2026 ರಂದು ಪಂಚಂಕದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಕನಸು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರದಿದ್ದರೆ, ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.