ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಜೂನ್ 14 ರಿಂದ ಶುಲ ಯೋಗ
Shul yog 2026 rashifal from 14 June ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶುಲ ಯೋಗ ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಅಶುಭ ಪ್ರಭಾವವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಶೂಲ ಯೋಗ
ಜೂನ್ 14, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:15 ಕ್ಕೆ ಶೂಲ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಜೂನ್ 15, 2026 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಶೂಲ ಯೋಗವು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:56 ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಜೂನ್ 14, 2026 ರ ನಂತರ ಶೂಲ ಯೋಗವು ಯಾವ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಿರಿ.
ಮಿಥುನ
ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ, ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ದುಡಿಯುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಆತುರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾಲು ನೋವನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಓಡಾಟ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ಆತುರದ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯದ ಕಾರಣ ನೀವು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಆತುರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇದ್ದರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು.