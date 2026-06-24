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- ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಪೂರ್ಣಿಮೆ
ಈ ವರ್ಷ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಜೂನ್ 29 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿನಾಂಕವು ಜೂನ್ 29 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:06 ರಿಂದ ಜೂನ್ 30 ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:26 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು, ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮಾಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇತರರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನೀವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಿರಿ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಈ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ, ಪೊದೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ. ಈ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಮನಸ್ಸು ಚುರುಕಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ನೀವು ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ದಿನವು ಉತ್ತಮ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ
ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು, ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಭದಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ; ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು; ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.