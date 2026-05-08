ಮೈಮೇಲೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಚಿಹ್ನೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋರು ಇವರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು!
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು, ಸಂತೋಷ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಂಕೇತಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಜಂಟಿ ಹುಬ್ಬುಗಳು
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಬ್ಬುಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಲವಾದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು
ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೃದುವಾದ, ತಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ
ಸಮುದ್ರಿಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂಗಿನ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಯನ್ನು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ
ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತು
ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕಾರವಿರುವ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.