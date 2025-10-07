ರವಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲ, ಹಣದ ಹೊಳೆ
Ravi yoga sun transit these zodiac signs get money ಈ ತಿಂಗಳ 17 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 17 ರವರೆಗೆ ರವಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ರವಿ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
ಮೇಷಕ್ಕೆ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಯ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
ಮಿಥುನ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರ ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನದ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ ಚತುರ್ಥಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶವಾಗುವುದರಿಂದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಧನು
ಧನು ರಾಶಿಯವರ ಅನುಕೂಲಕರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.