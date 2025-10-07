Chanakya Niti: ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ನೀವಾಗಿದ್ರೆ… ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬಾರದು
Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂದೆಯೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾಧುರ್ಯವು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ, ತನ್ನ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ (Chanakya Niti) ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ತತ್ವಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಸಹ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೆ. ಈ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯನು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯಾದವರು ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮಗಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅಗೌರವಿಸುವುದು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ "ನ ಯಥೆಚ್ಚಾತಿ ತತ್ ಕೃರ್ಯಾರ್ತ್ ಪುತ್ರಿಂ ಪ್ರತಿ ಯದಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಬಾರದು. ಮಗಳ ಭಾವನೆಗಳು, ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಂದೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅವಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ (confidence) ಕುಗ್ಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತಂದೆ ನಂತರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಾದಿಸಬಹುದು.
ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ "ನಾತಿಸಂನಾದತಿ ಕನ್ಯಾ ಪಿತಾ ಯಃ ಸ್ವಚ್ಛಯಾ ಚರೆತು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬೀರಬಾರದು. ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಅವಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಬಹುದು. ಇದು ಅವಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬುತ್ತಾನೆ. ಸಮತೋಲಿತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಅವಳನ್ನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮುಂದೆ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ "ಪಿತಾ ಧರ್ಮಃ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಾತ್ ಕನ್ಯಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವತಿ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ - ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಮೊದಲ ಹೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಗಳ ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಅನೈತಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಘನತೆಯನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಗಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ನಂತರ ತಂದೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ವಿಷಾದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆತುರ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ "ಕನ್ಯಾ ದಾನಂ ವಿಚಾರಂ ಸ್ಯಾತ್ ನ ತ್ವರಾಯ ನ ಚಲಸ್ಯೇ" - ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆತುರ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವರನನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆತುರದಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪು ವರನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಮಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ದುಃಖಕರವಾಗಿಸಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ತಂದೆಯ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ "ಕನ್ಯಾ ರಕ್ಷಾ ಪಿತಾ ಧರ್ಮಃ, ಯತ್ರ ನ ಸ್ಯಾತ್ ತತ್ರ ದೋಷಾಃ" - ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ತಂದೆಯ ಪರಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮಗಳ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಂದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದು ಅವಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಗತ್ಯಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ, ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.