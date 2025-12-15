ಇಂದು ಸೋಮವಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಿಂದ 3 ರಾಶಿಗೆ ಹೊಸ ಯುಗ, ಅದೃಷ್ಟ
Zodiac signs powerful new era december 15 2025 Monday ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 2025 ರಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿವೆ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳನೋಟವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ . ಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಬಲರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ನೀವು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಡುವ ಸಮಯ . ಹೌದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ನಿಮಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವರದಾನ, ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ನೀವು ಪ್ರಬಲ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಳ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಪ್ರಬಲ ಹೊಸ ಯುಗದತ್ತ ವಿಶ್ವವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.