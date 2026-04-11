ಧನವಂತರಾಗುವ ಯೋಗ..ಭರ್ಜರಿ ಲಾಟರಿ, ಇಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ
11 april 2026 saturday ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದಿಂದ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಈ ಶುಭ ಸಮಯ ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:39 ರಿಂದ ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 05:59 ರವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವು ವೇಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ನೀವು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಆಪ್ತ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಬಹುದು. ಶನಿವಾರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕಾಲಿನ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 ರಂದು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಗಂಭೀರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಮುರಿದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ-ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಮನೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಕಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗಮನಹರಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ಒಂಟಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನೀವು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನ ತಲೆನೋವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ ನೀವು ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ ನೀವು ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.