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- 59 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶುಕ್ರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
59 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶುಕ್ರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
59 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜೂನ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಹ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆಕಾಶ ಘಟನೆಯು ಸಂಪತ್ತು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಈ ರಾಶಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಈ ಗ್ರಹಗತಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಆಳುವ ಗ್ರಹ ಬುಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬುಧನ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಂವಹನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನವು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಬಹುದು, ಇದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲೆ, ಫ್ಯಾಷನ್, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಅಧಿಪತಿ ಗುರು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಶುಭ ಸ್ಥಾನವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.