ಜನಕನ ಅಳಿಯ ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲವಂತೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಅಳಿಯ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿದೆ ರಾಮಾಯಣದ ರಹಸ್ಯ!
ಜನಕನ ಅಳಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಲೇಖನವು ರಾಮಾಯಣದ ಒಂದು ಅಡಗಿದ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಜನಕನ ಅಳಿಯ ಯಾರು?
ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸೀತೆ-ರಾಮರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ಜನಕನ ಅಳಿಯ' ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯ ಅಡಗಿದೆ. ಸೀತೆಯ ಜನನ, ಜನಕನ ವಂಶ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ಊರ್ಮಿಳಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜನಕನ ನಿಜವಾದ ಅಳಿಯ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀರಾಮ ಜನಕನ ದೈವಿಕ ಅಳಿಯ
ಜನಕನ ಅಳಿಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀರಾಮ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಸೀತಾದೇವಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸಿದವಳು. ಅವಳು ಜನಕನಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಮಗಳಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ಮಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜನಕನ ದೈವಿಕ ಅಳಿಯನಾದರೂ, ವಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ನೇರ ಅಳಿಯನಲ್ಲ. ಭರತನ ಪತ್ನಿ ಮಾಂಡವಿ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಘ್ನನ ಪತ್ನಿ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಜನಕನ ತಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು.
ಜನಕನ ಏಕೈಕ ಸ್ವಂತ ಮಗಳು ಊರ್ಮಿಳಾ
14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ 'ನಿದ್ರಾಹೀನ ತಪಸ್ಸು' ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದವಳು ಊರ್ಮಿಳಾ. ಊರ್ಮಿಳಾ ಜನಕನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳಾದ ಕಾರಣ, ಜನಕನ ನಿಜವಾದ, ನೇರ ಅಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ! ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯ.
ನಿಜವಾದ ಅಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಸೀತೆಯ ದೈವಿಕ ಜನನ, ಊರ್ಮಿಳಾಳ ತ್ಯಾಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾಮಾಯಣದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಜನಕನ ಅಳಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದ್ದರೂ, ವಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜನಕನ ನಿಜವಾದ ಅಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಇದು ರಾಮಾಯಣದ ಮರೆತುಹೋದ ಪ್ರಮುಖ ಸತ್ಯ. ಜನಕನ ವಂಶದ ನಿಜವಾದ ಅಳಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೇ!