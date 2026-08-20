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- ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ: 1,000- 1,500 ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ: 1,000- 1,500 ರೂ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಗಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
Raksha Bandhan: ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರಿಯೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟುವ ರಾಖಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ.
ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿ
ಈ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ಮಣಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. 1000 ರಿಂದ 1500 ರೂ. ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಅನೇಕ ಸುಂದರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ.
ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನ ರಾಖಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಬಹುದು.
ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಹೊಂದಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಲುಕ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಹೋದರರಿಗೆ, ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರುದ್ರಾಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ದಾರದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಗಣೇಶ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ದೇವರ ಮುಖ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಖಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗಣೇಶ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಓಂ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಾಖಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಗಣೇಶ ಅಥವಾ ಓಂ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಡಿಸೈನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲರ್ ಫುಲ್ ದಾರದೊಂದಿಗೆ, ಈ ರಾಖಿ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ಡಿಸೈನ್ ರಾಖಿ
ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ ರಾಖಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸ ಸರಳವಾದರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬಳಿಕ ಬೆಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ ಆಗಿಯೂ ಧರಿಸಬಹುದು.
ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಖಿ
ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಹೋದರನಿಗೆ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಲಿಂಕ್ ಚೈನ್ ರಾಖಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಚೈನ್ ನಂತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುವ ಈ ರಾಖಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ
ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಡಿ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ನೀವು 925 ಬೆಳ್ಳಿ ರಾಖಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉತ್ಪನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾಖಿ ದಾರವು ಬಲವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಧರಿಸಬಹುದು.