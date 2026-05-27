ಹಂಸ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಜಯೋಗಗಳು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನ
Rajyog Active In June Month ಈ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಂದಾಗುವ ತಿಂಗಳು
ಈ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳು ಒಂದಾಗುವ ತಿಂಗಳು. ಇದಲ್ಲದೆ, 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಾಲ್ಕು ದೈವಿಕ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜೂನ್ ಆರಂಭದಿಂದ, ಗುರುವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬುಧವು ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಾದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಭದ್ರ ಮತ್ತು ಹಂಸ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರುಚಕ್ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ರುಚಕ್ ರಾಜ್ಯಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಹಸಮಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ ಆರಂಭದಿಂದ, ಭದ್ರ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತೀರಿ. ಬೌದ್ಧಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳವು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರುಚಕ್ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಧನ ವಲಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.