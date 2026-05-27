ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ
Labh Drishti yog 2026 ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಶುಭ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ ಜಾತಕ
ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 28, 2026 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:16 ಕ್ಕೆ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳು 60 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಲಾಭ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ.